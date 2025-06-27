Valute / ASBA
ASBA: Associated Banc-Corp 6.625% Fixed-Rate Reset Subordinated Notes
25.2000 USD 0.0400 (0.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASBA ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.7801 e ad un massimo di 25.2400.
Segui le dinamiche di Associated Banc-Corp 6.625% Fixed-Rate Reset Subordinated Notes. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.7801 25.2400
Intervallo Annuale
22.9900 25.2999
- Chiusura Precedente
- 25.2400
- Apertura
- 24.7801
- Bid
- 25.2000
- Ask
- 25.2030
- Minimo
- 24.7801
- Massimo
- 25.2400
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- -0.16%
- Variazione Mensile
- 1.25%
- Variazione Semestrale
- 4.61%
- Variazione Annuale
- 1.82%
20 settembre, sabato