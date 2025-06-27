QuotazioniSezioni
ASBA: Associated Banc-Corp 6.625% Fixed-Rate Reset Subordinated Notes

25.2000 USD 0.0400 (0.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASBA ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.7801 e ad un massimo di 25.2400.

Segui le dinamiche di Associated Banc-Corp 6.625% Fixed-Rate Reset Subordinated Notes. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.7801 25.2400
Intervallo Annuale
22.9900 25.2999
Chiusura Precedente
25.2400
Apertura
24.7801
Bid
25.2000
Ask
25.2030
Minimo
24.7801
Massimo
25.2400
Volume
18
Variazione giornaliera
-0.16%
Variazione Mensile
1.25%
Variazione Semestrale
4.61%
Variazione Annuale
1.82%
20 settembre, sabato