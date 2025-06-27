KurseKategorien
ASBA: Associated Banc-Corp 6.625% Fixed-Rate Reset Subordinated Notes

25.2400 USD 0.1400 (0.56%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ASBA hat sich für heute um 0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.0100 bis zu einem Hoch von 25.2400 gehandelt.

Verfolgen Sie die Associated Banc-Corp 6.625% Fixed-Rate Reset Subordinated Notes-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
25.0100 25.2400
Jahresspanne
22.9900 25.2999
Vorheriger Schlusskurs
25.1000
Eröffnung
25.2400
Bid
25.2400
Ask
25.2430
Tief
25.0100
Hoch
25.2400
Volumen
11
Tagesänderung
0.56%
Monatsänderung
1.41%
6-Monatsänderung
4.77%
Jahresänderung
1.98%
