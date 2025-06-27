Währungen / ASBA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ASBA: Associated Banc-Corp 6.625% Fixed-Rate Reset Subordinated Notes
25.2400 USD 0.1400 (0.56%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASBA hat sich für heute um 0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.0100 bis zu einem Hoch von 25.2400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Associated Banc-Corp 6.625% Fixed-Rate Reset Subordinated Notes-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.0100 25.2400
Jahresspanne
22.9900 25.2999
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.1000
- Eröffnung
- 25.2400
- Bid
- 25.2400
- Ask
- 25.2430
- Tief
- 25.0100
- Hoch
- 25.2400
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 0.56%
- Monatsänderung
- 1.41%
- 6-Monatsänderung
- 4.77%
- Jahresänderung
- 1.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K