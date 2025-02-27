Dövizler / ARKOW
ARKOW: ARKO Corp - Warrant
0.0095 USD 0.0007 (6.86%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARKOW fiyatı bugün -6.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0095 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0095 aralığında işlem gördü.
ARKO Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0095 0.0095
Yıllık aralık
0.0053 0.7000
- Önceki kapanış
- 0.0102
- Açılış
- 0.0095
- Satış
- 0.0095
- Alış
- 0.0125
- Düşük
- 0.0095
- Yüksek
- 0.0095
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- -6.86%
- Aylık değişim
- 58.33%
- 6 aylık değişim
- -77.91%
- Yıllık değişim
- -98.42%
21 Eylül, Pazar