ARKOW: ARKO Corp - Warrant
0.0095 USD 0.0007 (6.86%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARKOW ha avuto una variazione del -6.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0095 e ad un massimo di 0.0095.
Segui le dinamiche di ARKO Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0095 0.0095
Intervallo Annuale
0.0053 0.7000
- Chiusura Precedente
- 0.0102
- Apertura
- 0.0095
- Bid
- 0.0095
- Ask
- 0.0125
- Minimo
- 0.0095
- Massimo
- 0.0095
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -6.86%
- Variazione Mensile
- 58.33%
- Variazione Semestrale
- -77.91%
- Variazione Annuale
- -98.42%
21 settembre, domenica