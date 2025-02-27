QuotazioniSezioni
ARKOW: ARKO Corp - Warrant

0.0095 USD 0.0007 (6.86%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARKOW ha avuto una variazione del -6.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0095 e ad un massimo di 0.0095.

Segui le dinamiche di ARKO Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0095 0.0095
Intervallo Annuale
0.0053 0.7000
Chiusura Precedente
0.0102
Apertura
0.0095
Bid
0.0095
Ask
0.0125
Minimo
0.0095
Massimo
0.0095
Volume
1
Variazione giornaliera
-6.86%
Variazione Mensile
58.33%
Variazione Semestrale
-77.91%
Variazione Annuale
-98.42%
21 settembre, domenica