ARKOW: ARKO Corp - Warrant
0.0102 USD 0.0017 (20.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARKOW hat sich für heute um 20.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0092 bis zu einem Hoch von 0.0103 gehandelt.
Verfolgen Sie die ARKO Corp - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0092 0.0103
Jahresspanne
0.0053 0.7000
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0085
- Eröffnung
- 0.0094
- Bid
- 0.0102
- Ask
- 0.0132
- Tief
- 0.0092
- Hoch
- 0.0103
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- 20.00%
- Monatsänderung
- 70.00%
- 6-Monatsänderung
- -76.28%
- Jahresänderung
- -98.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K