ARKOW: ARKO Corp - Warrant

0.0102 USD 0.0017 (20.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARKOW hat sich für heute um 20.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0092 bis zu einem Hoch von 0.0103 gehandelt.

Verfolgen Sie die ARKO Corp - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARKOW News

Tagesspanne
0.0092 0.0103
Jahresspanne
0.0053 0.7000
Vorheriger Schlusskurs
0.0085
Eröffnung
0.0094
Bid
0.0102
Ask
0.0132
Tief
0.0092
Hoch
0.0103
Volumen
34
Tagesänderung
20.00%
Monatsänderung
70.00%
6-Monatsänderung
-76.28%
Jahresänderung
-98.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K