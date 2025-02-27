CotationsSections
Devises / ARKOW
Retour à Actions

ARKOW: ARKO Corp - Warrant

0.0095 USD 0.0007 (6.86%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARKOW a changé de -6.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0095 et à un maximum de 0.0095.

Suivez la dynamique ARKO Corp - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARKOW Nouvelles

Range quotidien
0.0095 0.0095
Range Annuel
0.0053 0.7000
Clôture Précédente
0.0102
Ouverture
0.0095
Bid
0.0095
Ask
0.0125
Plus Bas
0.0095
Plus Haut
0.0095
Volume
1
Changement quotidien
-6.86%
Changement Mensuel
58.33%
Changement à 6 Mois
-77.91%
Changement Annuel
-98.42%
20 septembre, samedi