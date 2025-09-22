ARKD fiyatı bugün 0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.00 ve Yüksek fiyatı olarak 60.30 aralığında işlem gördü.

EA Series Trust ARK 21Shares Blockchain and Digital Economy Inn hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.