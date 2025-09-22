FiyatlarBölümler
ARKD
ARKD: EA Series Trust ARK 21Shares Blockchain and Digital Economy Inn

59.50 USD 0.05 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARKD fiyatı bugün 0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.00 ve Yüksek fiyatı olarak 60.30 aralığında işlem gördü.

EA Series Trust ARK 21Shares Blockchain and Digital Economy Inn hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
58.00 60.30
Yıllık aralık
31.90 64.58
Önceki kapanış
59.45
Açılış
58.00
Satış
59.50
Alış
59.80
Düşük
58.00
Yüksek
60.30
Hacim
19
Günlük değişim
0.08%
Aylık değişim
0.66%
6 aylık değişim
66.34%
Yıllık değişim
66.29%
22 Eylül, Pazartesi
13:45
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki