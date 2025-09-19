クォートセクション
ARKD: EA Series Trust ARK 21Shares Blockchain and Digital Economy Inn

59.45 USD 0.05 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ARKDの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり58.60の安値と62.43の高値で取引されました。

EA Series Trust ARK 21Shares Blockchain and Digital Economy Innダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
58.60 62.43
1年のレンジ
31.90 64.58
以前の終値
59.40
始値
58.75
買値
59.45
買値
59.75
安値
58.60
高値
62.43
出来高
21
1日の変化
0.08%
1ヶ月の変化
0.58%
6ヶ月の変化
66.20%
1年の変化
66.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K