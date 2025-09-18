CotizacionesSecciones
ARKD: EA Series Trust ARK 21Shares Blockchain and Digital Economy Inn

59.40 USD 0.39 (0.66%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ARKD de hoy ha cambiado un 0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 55.76, mientras que el máximo ha alcanzado 60.75.

Siga la dinámica de la pareja de divisas EA Series Trust ARK 21Shares Blockchain and Digital Economy Inn. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
55.76 60.75
Rango anual
31.90 64.58
Cierres anteriores
59.01
Open
55.76
Bid
59.40
Ask
59.70
Low
55.76
High
60.75
Volumen
10
Cambio diario
0.66%
Cambio mensual
0.49%
Cambio a 6 meses
66.06%
Cambio anual
66.01%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B