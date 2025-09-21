Valute / ARKD
ARKD: EA Series Trust ARK 21Shares Blockchain and Digital Economy Inn
59.50 USD 0.05 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARKD ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.00 e ad un massimo di 60.30.
Segui le dinamiche di EA Series Trust ARK 21Shares Blockchain and Digital Economy Inn. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
58.00 60.30
Intervallo Annuale
31.90 64.58
- Chiusura Precedente
- 59.45
- Apertura
- 58.00
- Bid
- 59.50
- Ask
- 59.80
- Minimo
- 58.00
- Massimo
- 60.30
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- 0.66%
- Variazione Semestrale
- 66.34%
- Variazione Annuale
- 66.29%
21 settembre, domenica