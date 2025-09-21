QuotazioniSezioni
Valute / ARKD
Tornare a Azioni

ARKD: EA Series Trust ARK 21Shares Blockchain and Digital Economy Inn

59.50 USD 0.05 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARKD ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.00 e ad un massimo di 60.30.

Segui le dinamiche di EA Series Trust ARK 21Shares Blockchain and Digital Economy Inn. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
58.00 60.30
Intervallo Annuale
31.90 64.58
Chiusura Precedente
59.45
Apertura
58.00
Bid
59.50
Ask
59.80
Minimo
58.00
Massimo
60.30
Volume
19
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
0.66%
Variazione Semestrale
66.34%
Variazione Annuale
66.29%
21 settembre, domenica