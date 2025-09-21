FiyatlarBölümler
Dövizler / AREBW
AREBW: American Rebel Holdings Inc - warrants

0.0229 USD 0.0019 (7.66%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AREBW fiyatı bugün -7.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0211 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0229 aralığında işlem gördü.

American Rebel Holdings Inc - warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0211 0.0229
Yıllık aralık
0.0076 0.0631
Önceki kapanış
0.0248
Açılış
0.0211
Satış
0.0229
Alış
0.0259
Düşük
0.0211
Yüksek
0.0229
Hacim
4
Günlük değişim
-7.66%
Aylık değişim
29.38%
6 aylık değişim
69.63%
Yıllık değişim
54.73%
21 Eylül, Pazar