AREBW: American Rebel Holdings Inc - warrants

0.0229 USD 0.0019 (7.66%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AREBW ha avuto una variazione del -7.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0211 e ad un massimo di 0.0229.

Segui le dinamiche di American Rebel Holdings Inc - warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0211 0.0229
Intervallo Annuale
0.0076 0.0631
Chiusura Precedente
0.0248
Apertura
0.0211
Bid
0.0229
Ask
0.0259
Minimo
0.0211
Massimo
0.0229
Volume
4
Variazione giornaliera
-7.66%
Variazione Mensile
29.38%
Variazione Semestrale
69.63%
Variazione Annuale
54.73%
21 settembre, domenica