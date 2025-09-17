КотировкиРазделы
AREBW
AREBW: American Rebel Holdings Inc - warrants

0.0210 USD 0.0069 (24.73%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AREBW за сегодня изменился на -24.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0210, а максимальная — 0.0250.

Дневной диапазон
0.0210 0.0250
Годовой диапазон
0.0076 0.0631
Предыдущее закрытие
0.0279
Open
0.0250
Bid
0.0210
Ask
0.0240
Low
0.0210
High
0.0250
Объем
7
Дневное изменение
-24.73%
Месячное изменение
18.64%
6-месячное изменение
55.56%
Годовое изменение
41.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.