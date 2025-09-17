Валюты / AREBW
AREBW: American Rebel Holdings Inc - warrants
0.0210 USD 0.0069 (24.73%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AREBW за сегодня изменился на -24.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0210, а максимальная — 0.0250.
Следите за динамикой American Rebel Holdings Inc - warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.0210 0.0250
Годовой диапазон
0.0076 0.0631
- Предыдущее закрытие
- 0.0279
- Open
- 0.0250
- Bid
- 0.0210
- Ask
- 0.0240
- Low
- 0.0210
- High
- 0.0250
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -24.73%
- Месячное изменение
- 18.64%
- 6-месячное изменение
- 55.56%
- Годовое изменение
- 41.89%
