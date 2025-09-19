KurseKategorien
AREBW: American Rebel Holdings Inc - warrants

0.0229 USD 0.0019 (7.66%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AREBW hat sich für heute um -7.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0211 bis zu einem Hoch von 0.0229 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Rebel Holdings Inc - warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0211 0.0229
Jahresspanne
0.0076 0.0631
Vorheriger Schlusskurs
0.0248
Eröffnung
0.0211
Bid
0.0229
Ask
0.0259
Tief
0.0211
Hoch
0.0229
Volumen
4
Tagesänderung
-7.66%
Monatsänderung
29.38%
6-Monatsänderung
69.63%
Jahresänderung
54.73%
