AREBW: American Rebel Holdings Inc - warrants

0.0229 USD 0.0019 (7.66%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AREBW a changé de -7.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0211 et à un maximum de 0.0229.

Suivez la dynamique American Rebel Holdings Inc - warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0211 0.0229
Range Annuel
0.0076 0.0631
Clôture Précédente
0.0248
Ouverture
0.0211
Bid
0.0229
Ask
0.0259
Plus Bas
0.0211
Plus Haut
0.0229
Volume
4
Changement quotidien
-7.66%
Changement Mensuel
29.38%
Changement à 6 Mois
69.63%
Changement Annuel
54.73%
20 septembre, samedi