API: Agora Inc - ADS
3.85 USD 0.04 (1.03%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
API fiyatı bugün -1.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.75 ve Yüksek fiyatı olarak 3.89 aralığında işlem gördü.
Agora Inc - ADS hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
API haberleri
- Agora expands OpenAI Realtime API support with new AI features
- Agora (API) Upgraded to Buy: Here's Why
- Agora, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:API)
- Agora, Inc. (API) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Agora Q2 2025 highlights revenue growth and AI innovation
- Wall Street Week Ahead
- Palo Alto Networks, BHP, Fabrinet set to report earnings Monday
- Anthropic Revokes OpenAI's Access to Claude
- Agora stock soars 71% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Agora's Case For Optionality (NASDAQ:API)
- # Agora partners with WIZ.AI to launch enterprise AI agent solutions
- Agora, Inc (API) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Agora Q1 2025 slides: Conversational AI drives growth as profitability continues
- Agora, Inc (API) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
3.75 3.89
Yıllık aralık
2.39 6.99
- Önceki kapanış
- 3.89
- Açılış
- 3.89
- Satış
- 3.85
- Alış
- 4.15
- Düşük
- 3.75
- Yüksek
- 3.89
- Hacim
- 826
- Günlük değişim
- -1.03%
- Aylık değişim
- 14.24%
- 6 aylık değişim
- -3.27%
- Yıllık değişim
- 59.75%
21 Eylül, Pazar