API: Agora Inc - ADS
3.83 USD 0.11 (2.96%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de API de hoy ha cambiado un 2.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.74, mientras que el máximo ha alcanzado 3.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Agora Inc - ADS. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
3.74 3.86
Rango anual
2.39 6.99
- Cierres anteriores
- 3.72
- Open
- 3.74
- Bid
- 3.83
- Ask
- 4.13
- Low
- 3.74
- High
- 3.86
- Volumen
- 575
- Cambio diario
- 2.96%
- Cambio mensual
- 13.65%
- Cambio a 6 meses
- -3.77%
- Cambio anual
- 58.92%
