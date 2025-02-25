Валюты / API
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
API: Agora Inc - ADS
3.72 USD 0.10 (2.62%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс API за сегодня изменился на -2.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.71, а максимальная — 3.83.
Следите за динамикой Agora Inc - ADS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости API
- Agora expands OpenAI Realtime API support with new AI features
- Agora (API) Upgraded to Buy: Here's Why
- Agora, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:API)
- Agora, Inc. (API) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Agora Q2 2025 highlights revenue growth and AI innovation
- Wall Street Week Ahead
- Palo Alto Networks, BHP, Fabrinet set to report earnings Monday
- Anthropic Revokes OpenAI's Access to Claude
- Agora stock soars 71% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Agora's Case For Optionality (NASDAQ:API)
- # Agora partners with WIZ.AI to launch enterprise AI agent solutions
- Agora, Inc (API) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Agora Q1 2025 slides: Conversational AI drives growth as profitability continues
- Agora, Inc (API) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.71 3.83
Годовой диапазон
2.39 6.99
- Предыдущее закрытие
- 3.82
- Open
- 3.83
- Bid
- 3.72
- Ask
- 4.02
- Low
- 3.71
- High
- 3.83
- Объем
- 440
- Дневное изменение
- -2.62%
- Месячное изменение
- 10.39%
- 6-месячное изменение
- -6.53%
- Годовое изменение
- 54.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.