QuotazioniSezioni
Valute / API
Tornare a Azioni

API: Agora Inc - ADS

3.85 USD 0.04 (1.03%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio API ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.75 e ad un massimo di 3.89.

Segui le dinamiche di Agora Inc - ADS. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

API News

Intervallo Giornaliero
3.75 3.89
Intervallo Annuale
2.39 6.99
Chiusura Precedente
3.89
Apertura
3.89
Bid
3.85
Ask
4.15
Minimo
3.75
Massimo
3.89
Volume
826
Variazione giornaliera
-1.03%
Variazione Mensile
14.24%
Variazione Semestrale
-3.27%
Variazione Annuale
59.75%
20 settembre, sabato