API: Agora Inc - ADS
3.82 USD 0.07 (1.80%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von API hat sich für heute um -1.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.80 bis zu einem Hoch von 3.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Agora Inc - ADS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.80 3.89
Jahresspanne
2.39 6.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.89
- Eröffnung
- 3.89
- Bid
- 3.82
- Ask
- 4.12
- Tief
- 3.80
- Hoch
- 3.89
- Volumen
- 69
- Tagesänderung
- -1.80%
- Monatsänderung
- 13.35%
- 6-Monatsänderung
- -4.02%
- Jahresänderung
- 58.51%
