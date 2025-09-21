FiyatlarBölümler
ANSCW
ANSCW: Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Warra

0.2342 USD 0.0092 (4.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ANSCW fiyatı bugün 4.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2342 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2400 aralığında işlem gördü.

Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Warra hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.2342 0.2400
Yıllık aralık
0.1200 0.4898
Önceki kapanış
0.2250
Açılış
0.2400
Satış
0.2342
Alış
0.2372
Düşük
0.2342
Yüksek
0.2400
Hacim
6
Günlük değişim
4.09%
Aylık değişim
1.83%
6 aylık değişim
-6.32%
Yıllık değişim
-9.92%
21 Eylül, Pazar