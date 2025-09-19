Währungen / ANSCW
ANSCW: Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Warra
0.2342 USD 0.0092 (4.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANSCW hat sich für heute um 4.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2342 bis zu einem Hoch von 0.2400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Warra-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.2342 0.2400
Jahresspanne
0.1200 0.4898
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2250
- Eröffnung
- 0.2400
- Bid
- 0.2342
- Ask
- 0.2372
- Tief
- 0.2342
- Hoch
- 0.2400
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 4.09%
- Monatsänderung
- 1.83%
- 6-Monatsänderung
- -6.32%
- Jahresänderung
- -9.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K