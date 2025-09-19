KurseKategorien
Währungen / ANSCW
Zurück zum Aktien

ANSCW: Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Warra

0.2342 USD 0.0092 (4.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ANSCW hat sich für heute um 4.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2342 bis zu einem Hoch von 0.2400 gehandelt.

Verfolgen Sie die Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Warra-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.2342 0.2400
Jahresspanne
0.1200 0.4898
Vorheriger Schlusskurs
0.2250
Eröffnung
0.2400
Bid
0.2342
Ask
0.2372
Tief
0.2342
Hoch
0.2400
Volumen
6
Tagesänderung
4.09%
Monatsänderung
1.83%
6-Monatsänderung
-6.32%
Jahresänderung
-9.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K