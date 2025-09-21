Valute / ANSCW
ANSCW: Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Warra
0.2342 USD 0.0092 (4.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ANSCW ha avuto una variazione del 4.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2342 e ad un massimo di 0.2400.
Segui le dinamiche di Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Warra. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.2342 0.2400
Intervallo Annuale
0.1200 0.4898
- Chiusura Precedente
- 0.2250
- Apertura
- 0.2400
- Bid
- 0.2342
- Ask
- 0.2372
- Minimo
- 0.2342
- Massimo
- 0.2400
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 4.09%
- Variazione Mensile
- 1.83%
- Variazione Semestrale
- -6.32%
- Variazione Annuale
- -9.92%
21 settembre, domenica