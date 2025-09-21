QuotazioniSezioni
Valute / ANSCW
Tornare a Azioni

ANSCW: Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Warra

0.2342 USD 0.0092 (4.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ANSCW ha avuto una variazione del 4.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2342 e ad un massimo di 0.2400.

Segui le dinamiche di Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Warra. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.2342 0.2400
Intervallo Annuale
0.1200 0.4898
Chiusura Precedente
0.2250
Apertura
0.2400
Bid
0.2342
Ask
0.2372
Minimo
0.2342
Massimo
0.2400
Volume
6
Variazione giornaliera
4.09%
Variazione Mensile
1.83%
Variazione Semestrale
-6.32%
Variazione Annuale
-9.92%
21 settembre, domenica