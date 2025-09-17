КотировкиРазделы
Валюты / ANSCW
ANSCW: Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Warra

0.2250 USD 0.0050 (2.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ANSCW за сегодня изменился на 2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2250, а максимальная — 0.2250.

Следите за динамикой Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Warra. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
0.2250 0.2250
Годовой диапазон
0.1200 0.4898
Предыдущее закрытие
0.2200
Open
0.2250
Bid
0.2250
Ask
0.2280
Low
0.2250
High
0.2250
Объем
1
Дневное изменение
2.27%
Месячное изменение
-2.17%
6-месячное изменение
-10.00%
Годовое изменение
-13.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.