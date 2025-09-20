CotationsSections
Devises / ANSCW
Retour à Actions

ANSCW: Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Warra

0.2342 USD 0.0092 (4.09%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ANSCW a changé de 4.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2342 et à un maximum de 0.2400.

Suivez la dynamique Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Warra. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.2342 0.2400
Range Annuel
0.1200 0.4898
Clôture Précédente
0.2250
Ouverture
0.2400
Bid
0.2342
Ask
0.2372
Plus Bas
0.2342
Plus Haut
0.2400
Volume
6
Changement quotidien
4.09%
Changement Mensuel
1.83%
Changement à 6 Mois
-6.32%
Changement Annuel
-9.92%
20 septembre, samedi