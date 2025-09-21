FiyatlarBölümler
Dövizler / ANGHW
Geri dön - Hisse senetleri

ANGHW: Anghami Inc - Warrants

0.0148 USD 0.0001 (0.68%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ANGHW fiyatı bugün 0.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0148 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0150 aralığında işlem gördü.

Anghami Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0148 0.0150
Yıllık aralık
0.0091 0.0427
Önceki kapanış
0.0147
Açılış
0.0150
Satış
0.0148
Alış
0.0178
Düşük
0.0148
Yüksek
0.0150
Hacim
2
Günlük değişim
0.68%
Aylık değişim
-26.00%
6 aylık değişim
25.42%
Yıllık değişim
-59.89%
21 Eylül, Pazar