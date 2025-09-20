CotationsSections
Devises / ANGHW
Retour à Actions

ANGHW: Anghami Inc - Warrants

0.0148 USD 0.0001 (0.68%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ANGHW a changé de 0.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0148 et à un maximum de 0.0150.

Suivez la dynamique Anghami Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0148 0.0150
Range Annuel
0.0091 0.0427
Clôture Précédente
0.0147
Ouverture
0.0150
Bid
0.0148
Ask
0.0178
Plus Bas
0.0148
Plus Haut
0.0150
Volume
2
Changement quotidien
0.68%
Changement Mensuel
-26.00%
Changement à 6 Mois
25.42%
Changement Annuel
-59.89%
20 septembre, samedi