КотировкиРазделы
Валюты / ANGHW
Назад в Рынок акций США

ANGHW: Anghami Inc - Warrants

0.0166 USD 0.0002 (1.19%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ANGHW за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0146, а максимальная — 0.0166.

Следите за динамикой Anghami Inc - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
0.0146 0.0166
Годовой диапазон
0.0091 0.0427
Предыдущее закрытие
0.0168
Open
0.0146
Bid
0.0166
Ask
0.0196
Low
0.0146
High
0.0166
Объем
4
Дневное изменение
-1.19%
Месячное изменение
-17.00%
6-месячное изменение
40.68%
Годовое изменение
-55.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.