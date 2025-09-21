QuotazioniSezioni
ANGHW: Anghami Inc - Warrants

0.0148 USD 0.0001 (0.68%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ANGHW ha avuto una variazione del 0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0148 e ad un massimo di 0.0150.

Segui le dinamiche di Anghami Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0148 0.0150
Intervallo Annuale
0.0091 0.0427
Chiusura Precedente
0.0147
Apertura
0.0150
Bid
0.0148
Ask
0.0178
Minimo
0.0148
Massimo
0.0150
Volume
2
Variazione giornaliera
0.68%
Variazione Mensile
-26.00%
Variazione Semestrale
25.42%
Variazione Annuale
-59.89%
21 settembre, domenica