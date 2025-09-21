Valute / ANGHW
ANGHW: Anghami Inc - Warrants
0.0148 USD 0.0001 (0.68%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ANGHW ha avuto una variazione del 0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0148 e ad un massimo di 0.0150.
Segui le dinamiche di Anghami Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0148 0.0150
Intervallo Annuale
0.0091 0.0427
- Chiusura Precedente
- 0.0147
- Apertura
- 0.0150
- Bid
- 0.0148
- Ask
- 0.0178
- Minimo
- 0.0148
- Massimo
- 0.0150
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.68%
- Variazione Mensile
- -26.00%
- Variazione Semestrale
- 25.42%
- Variazione Annuale
- -59.89%
21 settembre, domenica