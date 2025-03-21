FiyatlarBölümler
Dövizler / AMDL
Geri dön - Hisse senetleri

AMDL: GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

9.79 USD 0.09 (0.91%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AMDL fiyatı bugün -0.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.61 ve Yüksek fiyatı olarak 10.10 aralığında işlem gördü.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMDL haberleri

Günlük aralık
9.61 10.10
Yıllık aralık
2.77 17.00
Önceki kapanış
9.88
Açılış
9.79
Satış
9.79
Alış
10.09
Düşük
9.61
Yüksek
10.10
Hacim
15.114 K
Günlük değişim
-0.91%
Aylık değişim
-2.10%
6 aylık değişim
91.96%
Yıllık değişim
-35.68%
21 Eylül, Pazar