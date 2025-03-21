Moedas / AMDL
AMDL: GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
9.88 USD 0.16 (1.59%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMDL para hoje mudou para -1.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.87 e o mais alto foi 9.97.
Veja a dinâmica do par de moedas GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
8.87 9.97
Faixa anual
2.77 17.00
- Fechamento anterior
- 10.04
- Open
- 8.97
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- Low
- 8.87
- High
- 9.97
- Volume
- 27.993 K
- Mudança diária
- -1.59%
- Mudança mensal
- -1.20%
- Mudança de 6 meses
- 93.73%
- Mudança anual
- -35.09%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh