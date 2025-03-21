Валюты / AMDL
AMDL: GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
10.20 USD 0.11 (1.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMDL за сегодня изменился на -1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.04, а максимальная — 10.39.
Следите за динамикой GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.04 10.39
Годовой диапазон
2.77 17.00
- Предыдущее закрытие
- 10.31
- Open
- 10.31
- Bid
- 10.20
- Ask
- 10.50
- Low
- 10.04
- High
- 10.39
- Объем
- 11.012 K
- Дневное изменение
- -1.07%
- Месячное изменение
- 2.00%
- 6-месячное изменение
- 100.00%
- Годовое изменение
- -32.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.