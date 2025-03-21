Valute / AMDL
AMDL: GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
9.79 USD 0.09 (0.91%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMDL ha avuto una variazione del -0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.61 e ad un massimo di 10.10.
Segui le dinamiche di GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.61 10.10
Intervallo Annuale
2.77 17.00
- Chiusura Precedente
- 9.88
- Apertura
- 9.79
- Bid
- 9.79
- Ask
- 10.09
- Minimo
- 9.61
- Massimo
- 10.10
- Volume
- 15.114 K
- Variazione giornaliera
- -0.91%
- Variazione Mensile
- -2.10%
- Variazione Semestrale
- 91.96%
- Variazione Annuale
- -35.68%
21 settembre, domenica