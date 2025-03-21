QuotazioniSezioni
Valute / AMDL
Tornare a Azioni

AMDL: GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

9.79 USD 0.09 (0.91%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMDL ha avuto una variazione del -0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.61 e ad un massimo di 10.10.

Segui le dinamiche di GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMDL News

Intervallo Giornaliero
9.61 10.10
Intervallo Annuale
2.77 17.00
Chiusura Precedente
9.88
Apertura
9.79
Bid
9.79
Ask
10.09
Minimo
9.61
Massimo
10.10
Volume
15.114 K
Variazione giornaliera
-0.91%
Variazione Mensile
-2.10%
Variazione Semestrale
91.96%
Variazione Annuale
-35.68%
21 settembre, domenica