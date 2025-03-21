Währungen / AMDL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AMDL: GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
9.79 USD 0.09 (0.91%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMDL hat sich für heute um -0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.61 bis zu einem Hoch von 10.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.61 10.10
Jahresspanne
2.77 17.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.88
- Eröffnung
- 9.79
- Bid
- 9.79
- Ask
- 10.09
- Tief
- 9.61
- Hoch
- 10.10
- Volumen
- 15.114 K
- Tagesänderung
- -0.91%
- Monatsänderung
- -2.10%
- 6-Monatsänderung
- 91.96%
- Jahresänderung
- -35.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K