AMDL: GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

9.79 USD 0.09 (0.91%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMDL hat sich für heute um -0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.61 bis zu einem Hoch von 10.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
9.61 10.10
Jahresspanne
2.77 17.00
Vorheriger Schlusskurs
9.88
Eröffnung
9.79
Bid
9.79
Ask
10.09
Tief
9.61
Hoch
10.10
Volumen
15.114 K
Tagesänderung
-0.91%
Monatsänderung
-2.10%
6-Monatsänderung
91.96%
Jahresänderung
-35.68%
