ALH hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Alliance Laundry Holdings Inc. hisse senedi 26.03 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 25.01 - 26.10 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 25.36 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 793 değerine ulaştı. ALH canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Alliance Laundry Holdings Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Alliance Laundry Holdings Inc. hisse senedi şu anda 26.03 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.24% ve USD değerlerini izler. ALH hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ALH hisse senedi nasıl alınır? Alliance Laundry Holdings Inc. hisselerini şu anki 26.03 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 26.03 ve Ask 26.33 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 793 ve günlük değişim oranı 4.04% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ALH fiyat hareketlerini takip edin.

ALH hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Alliance Laundry Holdings Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.50 - 27.36 ve mevcut fiyatı 26.03 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 26.03 veya Ask 26.33 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.51% ve 6 aylık değişim oranı 6.24% değerlerini karşılaştırır. ALH fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Alliance Laundry Holdings Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Alliance Laundry Holdings Inc. hisse senedi yıllık olarak 27.36 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.50 - 27.36). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 25.36 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Alliance Laundry Holdings Inc. performansını takip edin.

Alliance Laundry Holdings Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.50 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 26.03 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.50 - 27.36 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ALH fiyat hareketlerini izleyin.