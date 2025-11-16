クォートセクション
通貨 / ALH
ALH: Alliance Laundry Holdings Inc.

26.03 USD 0.67 (2.64%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ALHの今日の為替レートは、2.64%変化しました。日中、通貨は1あたり25.01の安値と26.10の高値で取引されました。

Alliance Laundry Holdings Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ALH株の現在の価格は？

Alliance Laundry Holdings Inc.の株価は本日26.03です。25.01 - 26.10内で取引され、前日の終値は25.36、取引量は793に達しました。ALHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Alliance Laundry Holdings Inc.の株は配当を出しますか？

Alliance Laundry Holdings Inc.の現在の価格は26.03です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.24%やUSDにも注目します。ALHの動きはライブチャートで確認できます。

ALH株を買う方法は？

Alliance Laundry Holdings Inc.の株は現在26.03で購入可能です。注文は通常26.03または26.33付近で行われ、793や4.04%が市場の動きを示します。ALHの最新情報はライブチャートで確認できます。

ALH株に投資する方法は？

Alliance Laundry Holdings Inc.への投資では、年間の値幅23.50 - 27.36と現在の26.03を考慮します。注文は多くの場合26.03や26.33で行われる前に、-1.51%や6.24%と比較されます。ALHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Alliance Laundry Holdings Inc.の株の最高値は？

Alliance Laundry Holdings Inc.の過去1年の最高値は27.36でした。23.50 - 27.36内で株価は大きく変動し、25.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Alliance Laundry Holdings Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Alliance Laundry Holdings Inc.の株の最低値は？

Alliance Laundry Holdings Inc.(ALH)の年間最安値は23.50でした。現在の26.03や23.50 - 27.36と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ALHの動きはライブチャートで確認できます。

ALHの株式分割はいつ行われましたか？

Alliance Laundry Holdings Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.36、6.24%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.01 26.10
1年のレンジ
23.50 27.36
以前の終値
25.36
始値
25.02
買値
26.03
買値
26.33
安値
25.01
高値
26.10
出来高
793
1日の変化
2.64%
1ヶ月の変化
-1.51%
6ヶ月の変化
6.24%
1年の変化
6.24%
16 11月, 日曜日