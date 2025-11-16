- Übersicht
ALH: Alliance Laundry Holdings Inc.
Der Wechselkurs von ALH hat sich für heute um 2.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.01 bis zu einem Hoch von 26.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alliance Laundry Holdings Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ALH heute?
Die Aktie von Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH) notiert heute bei 26.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 25.01 - 26.10 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.36 und das Handelsvolumen erreichte 793. Das Live-Chart von ALH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ALH Dividenden?
Alliance Laundry Holdings Inc. wird derzeit mit 26.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ALH zu verfolgen.
Wie kaufe ich ALH-Aktien?
Sie können Aktien von Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH) zum aktuellen Kurs von 26.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.03 oder 26.33 platziert, während 793 und 4.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ALH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ALH-Aktien?
Bei einer Investition in Alliance Laundry Holdings Inc. müssen die jährliche Spanne 23.50 - 27.36 und der aktuelle Kurs 26.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.51% und 6.24%, bevor sie Orders zu 26.03 oder 26.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ALH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Alliance Laundry Holdings Inc.?
Der höchste Kurs von Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH) im vergangenen Jahr lag bei 27.36. Innerhalb von 23.50 - 27.36 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.36 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Alliance Laundry Holdings Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Alliance Laundry Holdings Inc.?
Der niedrigste Kurs von Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH) im Laufe des Jahres betrug 23.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.03 und der Spanne 23.50 - 27.36 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ALH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ALH statt?
Alliance Laundry Holdings Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.36 und 6.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.36
- Eröffnung
- 25.02
- Bid
- 26.03
- Ask
- 26.33
- Tief
- 25.01
- Hoch
- 26.10
- Volumen
- 793
- Tagesänderung
- 2.64%
- Monatsänderung
- -1.51%
- 6-Monatsänderung
- 6.24%
- Jahresänderung
- 6.24%