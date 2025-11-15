- Visão do mercado
ALH: Alliance Laundry Holdings Inc.
A taxa do ALH para hoje mudou para 2.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.01 e o mais alto foi 26.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Alliance Laundry Holdings Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ALH hoje?
Hoje Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH) está avaliado em 26.03. O instrumento é negociado dentro de 25.01 - 26.10, o fechamento de ontem foi 25.36, e o volume de negociação atingiu 793. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ALH em tempo real.
As ações de Alliance Laundry Holdings Inc. pagam dividendos?
Atualmente Alliance Laundry Holdings Inc. está avaliado em 26.03. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.24% e USD. Monitore os movimentos de ALH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ALH?
Você pode comprar ações de Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH) pelo preço atual 26.03. Ordens geralmente são executadas perto de 26.03 ou 26.33, enquanto 793 e 4.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ALH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ALH?
Investir em Alliance Laundry Holdings Inc. envolve considerar a faixa anual 23.50 - 27.36 e o preço atual 26.03. Muitos comparam -1.51% e 6.24% antes de enviar ordens em 26.03 ou 26.33. Estude as mudanças diárias de preço de ALH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Alliance Laundry Holdings Inc.?
O maior preço de Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH) no último ano foi 27.36. As ações oscilaram bastante dentro de 23.50 - 27.36, e a comparação com 25.36 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Alliance Laundry Holdings Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Alliance Laundry Holdings Inc.?
O menor preço de Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH) no ano foi 23.50. A comparação com o preço atual 26.03 e 23.50 - 27.36 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ALH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ALH?
No passado Alliance Laundry Holdings Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.36 e 6.24% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.36
- Open
- 25.02
- Bid
- 26.03
- Ask
- 26.33
- Low
- 25.01
- High
- 26.10
- Volume
- 793
- Mudança diária
- 2.64%
- Mudança mensal
- -1.51%
- Mudança de 6 meses
- 6.24%
- Mudança anual
- 6.24%