ALH: Alliance Laundry Holdings Inc.
Le taux de change de ALH a changé de 2.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.01 et à un maximum de 26.10.
Suivez la dynamique Alliance Laundry Holdings Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ALH aujourd'hui ?
L'action Alliance Laundry Holdings Inc. est cotée à 26.03 aujourd'hui. Elle se négocie dans 25.01 - 26.10, a clôturé hier à 25.36 et son volume d'échange a atteint 793. Le graphique en temps réel du cours de ALH présente ces mises à jour.
L'action Alliance Laundry Holdings Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Alliance Laundry Holdings Inc. est actuellement valorisé à 26.03. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.24% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ALH.
Comment acheter des actions ALH ?
Vous pouvez acheter des actions Alliance Laundry Holdings Inc. au cours actuel de 26.03. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.03 ou de 26.33, le 793 et le 4.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ALH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ALH ?
Investir dans Alliance Laundry Holdings Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.50 - 27.36 et le prix actuel 26.03. Beaucoup comparent -1.51% et 6.24% avant de passer des ordres à 26.03 ou 26.33. Consultez le graphique du cours de ALH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Alliance Laundry Holdings Inc. ?
Le cours le plus élevé de Alliance Laundry Holdings Inc. l'année dernière était 27.36. Au cours de 23.50 - 27.36, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.36 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Alliance Laundry Holdings Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Alliance Laundry Holdings Inc. ?
Le cours le plus bas de Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH) sur l'année a été 23.50. Sa comparaison avec 26.03 et 23.50 - 27.36 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ALH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ALH a-t-elle été divisée ?
Alliance Laundry Holdings Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.36 et 6.24% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.36
- Ouverture
- 25.02
- Bid
- 26.03
- Ask
- 26.33
- Plus Bas
- 25.01
- Plus Haut
- 26.10
- Volume
- 793
- Changement quotidien
- 2.64%
- Changement Mensuel
- -1.51%
- Changement à 6 Mois
- 6.24%
- Changement Annuel
- 6.24%