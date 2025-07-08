FiyatlarBölümler
AENTW: Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants

0.5999 USD 0.0563 (8.58%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AENTW fiyatı bugün -8.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.5800 ve Yüksek fiyatı olarak 0.6000 aralığında işlem gördü.

Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.5800 0.6000
Yıllık aralık
0.0370 0.7499
Önceki kapanış
0.6562
Açılış
0.5999
Satış
0.5999
Alış
0.6029
Düşük
0.5800
Yüksek
0.6000
Hacim
15
Günlük değişim
-8.58%
Aylık değişim
81.79%
6 aylık değişim
199.95%
Yıllık değişim
1053.65%
21 Eylül, Pazar