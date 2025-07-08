Dövizler / AENTW
AENTW: Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants
0.5999 USD 0.0563 (8.58%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AENTW fiyatı bugün -8.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.5800 ve Yüksek fiyatı olarak 0.6000 aralığında işlem gördü.
Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.5800 0.6000
Yıllık aralık
0.0370 0.7499
- Önceki kapanış
- 0.6562
- Açılış
- 0.5999
- Satış
- 0.5999
- Alış
- 0.6029
- Düşük
- 0.5800
- Yüksek
- 0.6000
- Hacim
- 15
- Günlük değişim
- -8.58%
- Aylık değişim
- 81.79%
- 6 aylık değişim
- 199.95%
- Yıllık değişim
- 1053.65%
21 Eylül, Pazar