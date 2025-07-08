Valute / AENTW
AENTW: Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants
0.5999 USD 0.0563 (8.58%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AENTW ha avuto una variazione del -8.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.5800 e ad un massimo di 0.6000.
Segui le dinamiche di Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.5800 0.6000
Intervallo Annuale
0.0370 0.7499
- Chiusura Precedente
- 0.6562
- Apertura
- 0.5999
- Bid
- 0.5999
- Ask
- 0.6029
- Minimo
- 0.5800
- Massimo
- 0.6000
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -8.58%
- Variazione Mensile
- 81.79%
- Variazione Semestrale
- 199.95%
- Variazione Annuale
- 1053.65%
21 settembre, domenica