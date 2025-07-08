Währungen / AENTW
AENTW: Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants
0.6562 USD 0.0862 (15.12%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AENTW hat sich für heute um 15.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4800 bis zu einem Hoch von 0.6665 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.4800 0.6665
Jahresspanne
0.0370 0.7499
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.5700
- Eröffnung
- 0.4800
- Bid
- 0.6562
- Ask
- 0.6592
- Tief
- 0.4800
- Hoch
- 0.6665
- Volumen
- 76
- Tagesänderung
- 15.12%
- Monatsänderung
- 98.85%
- 6-Monatsänderung
- 228.10%
- Jahresänderung
- 1161.92%
