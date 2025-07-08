KurseKategorien
AENTW: Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants

0.6562 USD 0.0862 (15.12%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AENTW hat sich für heute um 15.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4800 bis zu einem Hoch von 0.6665 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.4800 0.6665
Jahresspanne
0.0370 0.7499
Vorheriger Schlusskurs
0.5700
Eröffnung
0.4800
Bid
0.6562
Ask
0.6592
Tief
0.4800
Hoch
0.6665
Volumen
76
Tagesänderung
15.12%
Monatsänderung
98.85%
6-Monatsänderung
228.10%
Jahresänderung
1161.92%
