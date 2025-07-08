시세섹션
통화 / AENTW
주식로 돌아가기

AENTW: Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants

0.5999 USD 0.0563 (8.58%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AENTW 환율이 오늘 -8.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.5800이고 고가는 0.6000이었습니다.

Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AENTW News

일일 변동 비율
0.5800 0.6000
년간 변동
0.0370 0.7499
이전 종가
0.6562
시가
0.5999
Bid
0.5999
Ask
0.6029
저가
0.5800
고가
0.6000
볼륨
15
일일 변동
-8.58%
월 변동
81.79%
6개월 변동
199.95%
년간 변동율
1053.65%
20 9월, 토요일