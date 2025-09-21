FiyatlarBölümler
Dövizler / ADNWW
ADNWW: Advent Technologies Holdings Inc - Warrant

0.0099 USD 0.0004 (4.21%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ADNWW fiyatı bugün 4.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0084 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0100 aralığında işlem gördü.

Advent Technologies Holdings Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0084 0.0100
Yıllık aralık
0.0033 0.0350
Önceki kapanış
0.0095
Açılış
0.0084
Satış
0.0099
Alış
0.0129
Düşük
0.0084
Yüksek
0.0100
Hacim
30
Günlük değişim
4.21%
Aylık değişim
-23.85%
6 aylık değişim
-2.94%
Yıllık değişim
37.50%
21 Eylül, Pazar