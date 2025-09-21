Valute / ADNWW
ADNWW: Advent Technologies Holdings Inc - Warrant
0.0099 USD 0.0004 (4.21%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADNWW ha avuto una variazione del 4.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0084 e ad un massimo di 0.0100.
Segui le dinamiche di Advent Technologies Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0084 0.0100
Intervallo Annuale
0.0033 0.0350
- Chiusura Precedente
- 0.0095
- Apertura
- 0.0084
- Bid
- 0.0099
- Ask
- 0.0129
- Minimo
- 0.0084
- Massimo
- 0.0100
- Volume
- 30
- Variazione giornaliera
- 4.21%
- Variazione Mensile
- -23.85%
- Variazione Semestrale
- -2.94%
- Variazione Annuale
- 37.50%
21 settembre, domenica