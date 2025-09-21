QuotazioniSezioni
Valute / ADNWW
Tornare a Azioni

ADNWW: Advent Technologies Holdings Inc - Warrant

0.0099 USD 0.0004 (4.21%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADNWW ha avuto una variazione del 4.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0084 e ad un massimo di 0.0100.

Segui le dinamiche di Advent Technologies Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0084 0.0100
Intervallo Annuale
0.0033 0.0350
Chiusura Precedente
0.0095
Apertura
0.0084
Bid
0.0099
Ask
0.0129
Minimo
0.0084
Massimo
0.0100
Volume
30
Variazione giornaliera
4.21%
Variazione Mensile
-23.85%
Variazione Semestrale
-2.94%
Variazione Annuale
37.50%
21 settembre, domenica