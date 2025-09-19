KurseKategorien
ADNWW: Advent Technologies Holdings Inc - Warrant

0.0090 USD 0.0005 (5.26%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADNWW hat sich für heute um -5.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0084 bis zu einem Hoch von 0.0100 gehandelt.

Verfolgen Sie die Advent Technologies Holdings Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0084 0.0100
Jahresspanne
0.0033 0.0350
Vorheriger Schlusskurs
0.0095
Eröffnung
0.0084
Bid
0.0090
Ask
0.0120
Tief
0.0084
Hoch
0.0100
Volumen
17
Tagesänderung
-5.26%
Monatsänderung
-30.77%
6-Monatsänderung
-11.76%
Jahresänderung
25.00%
