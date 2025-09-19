通貨 / ADNWW
ADNWW: Advent Technologies Holdings Inc - Warrant
0.0095 USD 0.0003 (3.26%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ADNWWの今日の為替レートは、3.26%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0080の安値と0.0095の高値で取引されました。
Advent Technologies Holdings Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
0.0080 0.0095
1年のレンジ
0.0033 0.0350
- 以前の終値
- 0.0092
- 始値
- 0.0093
- 買値
- 0.0095
- 買値
- 0.0125
- 安値
- 0.0080
- 高値
- 0.0095
- 出来高
- 54
- 1日の変化
- 3.26%
- 1ヶ月の変化
- -26.92%
- 6ヶ月の変化
- -6.86%
- 1年の変化
- 31.94%
