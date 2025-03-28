Dövizler / ABOS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ABOS: Acumen Pharmaceuticals Inc
1.26 USD 0.06 (4.55%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ABOS fiyatı bugün -4.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.26 ve Yüksek fiyatı olarak 1.34 aralığında işlem gördü.
Acumen Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ABOS haberleri
- Acumen Pharmaceuticals at Citi’s Biopharma: Strategic Insights on Alzheimer’s
- Acumen Pharmaceuticals, Inc. (ABOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Acumen, JCR partner on brain barrier technology for Alzheimer’s treatment
- Citi initiates Acumen Pharmaceuticals stock with buy rating
- Hackman Pharmaceuticals at BofA Conference: Alzheimer’s Drug Progress
- Tesla To $345? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Acumen Pharmaceuticals (NASDAQ:ABOS), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
Günlük aralık
1.26 1.34
Yıllık aralık
0.86 3.34
- Önceki kapanış
- 1.32
- Açılış
- 1.34
- Satış
- 1.26
- Alış
- 1.56
- Düşük
- 1.26
- Yüksek
- 1.34
- Hacim
- 346
- Günlük değişim
- -4.55%
- Aylık değişim
- -6.67%
- 6 aylık değişim
- 13.51%
- Yıllık değişim
- -48.36%
21 Eylül, Pazar