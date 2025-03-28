Валюты / ABOS
ABOS: Acumen Pharmaceuticals Inc
1.23 USD 0.03 (2.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ABOS за сегодня изменился на -2.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.21, а максимальная — 1.30.
Следите за динамикой Acumen Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.21 1.30
Годовой диапазон
0.86 3.34
- Предыдущее закрытие
- 1.26
- Open
- 1.28
- Bid
- 1.23
- Ask
- 1.53
- Low
- 1.21
- High
- 1.30
- Объем
- 203
- Дневное изменение
- -2.38%
- Месячное изменение
- -8.89%
- 6-месячное изменение
- 10.81%
- Годовое изменение
- -49.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.