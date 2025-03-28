Moedas / ABOS
ABOS: Acumen Pharmaceuticals Inc
1.30 USD 0.05 (4.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ABOS para hoje mudou para 4.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.26 e o mais alto foi 1.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Acumen Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.26 1.31
Faixa anual
0.86 3.34
- Fechamento anterior
- 1.25
- Open
- 1.27
- Bid
- 1.30
- Ask
- 1.60
- Low
- 1.26
- High
- 1.31
- Volume
- 101
- Mudança diária
- 4.00%
- Mudança mensal
- -3.70%
- Mudança de 6 meses
- 17.12%
- Mudança anual
- -46.72%
